Трибуны в Монце не будут пустовать

Гран При Италии пройдёт без зрителей, но чтобы трибуны в Монце не пустовали, организаторы гонки запустили благотворительную акцию Face For Fan.

Болельщики могут выбрать аватар либо в цветах национального флага, либо с символикой Монцы или Формулы 1 и загрузить свою фотографию. За определённую сумму организаторы распечатают его на картоне и установят на главной трибуне или на трибуне в повороте Parabolica, чтобы создать эффект присутствия зрителей. Минимальный взнос – 40 евро.

Собранные средства будут перечислены в Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, в одну из старейших больниц в Милане GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, а также в компанию L’Associazione Brianza per il Cuore, занимающийся профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.