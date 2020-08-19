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В Ferrari тоже подписали Договор согласия

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Вслед за McLaren, в Ferrari подтвердили подписание Договора согласия, гарантировав выступление в Формуле 1 с 2021 до 2025 года включительно.

Луис Камильери, исполнительный директор Ferrari: «Мы рады подписать Договор согласия, определяющий будущее Формулы 1 на следующие пять лет. Это важный шаг для обеспечения стабильности и роста нашего спорта.

Мы уверены – сотрудничество с FIA и Liberty Media сделает Формулу 1 ещё более зрелищной и интересной, сохранив технологический вызов.

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Гонки в крови у Ferrari, не случайно Скудерия – единственная команда, участвовавшая во всех сезонах Формулы 1, став неотъемлемой частью популярности чемпионата – в прошлом, настоящем и будущем».

Жан Тодт, президент FIA: «Мы рады, что Ferrari подписала новый трёхсторонний Договор согласия, обеспечивающий стабильное будущее чемпионата мира. Формула 1 – это вершина автоспорта, логично, что самая успешная команда в истории должна оставаться главным героем».

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Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Ferrari и Формула 1 идут рука об руку с 1950 года, и мы рады, что эти отношения будут продолжаться. Скудерия является частью нашего спорта.

При подготовке к подписанию Договора мы смогли оценить конструктивную роль Ferrari, направленную на то, чтобы сделать Формулу 1 сильнее и стабильнее. Теперь все вместе мы будем работать над тем, чтобы Формула 1 стала ещё более зрелищной и привлекательной для сотен миллионов болельщиков со всего мира, которые любят наш спорт».

Источник:www.f1news.ru
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