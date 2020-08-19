В McLaren подписали новый Договор согласия

В McLaren подтвердили подписание нового Договора согласия, гарантирующего выступление команды до конца сезона 2025 года.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Новый договор – ещё один шаг на пути к устойчивому и сильному будущему Формулы 1. Это хорошая сделка в подходящее время – для спорта, его руководителей, команд и, конечно, болельщиков.

Более справедливые условия всем на пользу. Лучший баланс распределения призовых, более простое и чёткое руководство позволят уйти от удовлетворения частных интересов к интересам спорта. Этот Договор усилит позиции конструкторов в Формуле 1 в долгосрочной перспективе.

Новый Договор закрепляет итоги большой работы, проделанной Формулой 1, FIA и командами за последние месяцы при составлении финансового, технического и спортивного регламента. Каждому пришлось пойти на компромисс ради спорта для будущих поколений, ради более конкурентоспособной, захватывающей и процветающей Формулы 1 в интересах участников и болельщиков».