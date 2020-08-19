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Все команды подписали Договор согласия

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Все команды подписали новый Договор согласия и продолжат выступать в Формуле 1 до 2025 года включительно. Об этом говорится в официальном заявлении руководства чемпионата.

«Достигнутое соглашение обеспечит долгосрочное стабильное будущее Формулы 1, – сказано в заявлении. – Договор согласия и новый регламент, который после принятия в октябре 2019 года вступит в силу в 2022-м, позволит сократить финансовую и спортивную разницу между командами, что поможет уравнять силы и сделать борьбу в гонках более плотной, что так хотят видеть болельщики.

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Плотная борьба на трассе привлечёт больше зрителей, что принесёт выгоду каждой команде, и будет способствовать продолжению глобального роста Формулы 1».

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Источник:www.f1news.ru
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