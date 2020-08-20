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Автоспорт

Ландо Норрис подарил гоночный шлем 6-летней девочке

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Мы уже рассказывали, что на домашнем Гран При Великобритании Ландо Норрис выступал в шлеме необычной раскраски, которую придумала 6-летняя девочка по имени Ева. Однако история на этом не закончилась – гонщик McLaren передал Еве шлем и опубликовал в социальных сетях видео с реакцией ребёнка на подарок.

«Очень многим понравился этот дизайн. Он невероятный, даже лучше, что я мог представить, и особенный для меня. Спасибо, Ева», – прокомментировал Ландо Норрис.

Источник:www.f1news.ru
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