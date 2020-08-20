Mercedes потеряет больше всех от нового Договора согласия

Накануне в Формуле 1 объявили о том, что все команды подписали Договор согласия и продолжат выступать в чемпионате до конца 2025 года включительно. Подписанный документ, в числе прочего, определяет суммы призовых выплат по итогам сезона.

Немецкое издание Auto Motor und Sport узнало некоторые подробности нового Договора согласия и подсчитало, как его подписание отразится на финансовом состоянии команд. Для сравнения за основу были взяты призовые выплаты по итогам 2019 года и сделано допущение, что сезон 2021 года команды закончат на таких же позициях, что и в 2019-м.

При соблюдении вышеназванных условий наибольшие финансовые потери понесёт Mercedes – команда не досчитается $32 млн. В таком случае становится понятным нежелание Тото Вольффа подписывать документ.

Существенные потери понесёт и Red Bull Racing – $29 млн., команда Ferrari получит меньше на $25 млн., а McLaren – на $8 млн. меньше.

Зато наибольшую выгоду от нового Договора согласия получат команды средней группы. Так призовые AlphaTauri возрастут на $25 млн., практически полностью компенсируя потери Red Bull Racing. Команда Renault окажется в плюсе на $21 млн., а Racing Point получит на $18 млн. больше. Доходы Alfa Romeo и Haas возрастут на $9 млн.

И только Williams останется при своих. Размер призовых выплат команде, занявшей последнее место, не уменьшится и не вырастет по сравнению с прошлой версией Договора согласия.