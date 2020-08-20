Росберг: Феттель показал умение работать с шинами

В Испании Себастьян Феттель проехал гонку с одним пит-стопом и финишировал седьмым. Чемпион 2016 года Нико Росберг уверен, что этот результат придаст уверенности гонщику Ferrari.

Нико Росберг: «Себастьян отлично провёл гонку, показал хорошую скорость и великолепное умение работать с шинами. Именно это ему нужно, чтобы справиться с глубоким психологическим кризисом, в котором он сейчас находится.

Однако стоит отметить, что в Ferrari не лучшим образом работали со стратегией, особенно в случае с Феттелем. Сначала команда попросила его взвинтить темп, а через несколько кругов передумала и спросила, сможет ли он доехать на том комплекте шин до финиша. Так не стоит делать – об этом можно было подумать заранее. Тогда Феттель смог бы гораздо спокойнее проехать последние круги гонки. Уверен, что в Ferrari обсудят эту ситуацию».