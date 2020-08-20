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Автоспорт

Себастьян Феттель: Я всегда работал без менеджера

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Себастьян Феттель отличается от других гонщиков Формулы 1 не только количеством побед и числом титулов, но и тем, что у него нет менеджера, поэтому все дела он ведёт самостоятельно. В интервью немецкому телеканалу Sky Sport Себастьян объяснил, с чем это связано.

Себастьян Феттель: «Хороший вопрос, почему у меня нет менеджера. Возможно, в каких-то вопросах он бы и мог помочь, но я всегда работал без менеджера и уже привык.

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Правда жизни такова, что если что-то идёт не так, то никто кроме меня не будет настолько сильно заинтересован, чтобы исправить положение».

Источник:www.f1news.ru
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