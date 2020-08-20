Состояние Алекса Дзанарди улучшается

В конце июля Алекс Дзанарди перенёс очередную операцию в миланском госпитале Сан-Раффаэле, где продолжает лечение после ДТП, в которое попал два месяца назад. Сегодня пресс-служба госпиталя предоставила свежую информацию о состоянии здоровья гонщика, отметив улучшения.

«После нахождения с 24 июля в отделении интенсивной терапии, у пациента отмечено значительное клиническое улучшение, – сказано в коротком заявлении госпиталя Сан-Раффаэле. – В настоящее время ему оказывается помощь и лечение в отделении нейрореанимации, которым руководит профессор Луиджи Беретта».

В Формуле 1 внимательно следят за состоянием здоровья Алекса Дзанарди. На машинах и шлемах гонщиков можно увидеть наклейки с хэштегом #ForzaAlex.