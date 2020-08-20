Sports Prototype Cup – гонка поддержки Гран При Португалии

Британский чемпионат Sports Prototype Cup стал гонкой поддержкой Гран При Португалии, который пройдёт с 23 по 25 октября.

В рамках этапа Формулы 1 в пятницу и субботу состоятся две гонки в классе Revolution Trophy. На этапе в Португалии кузовной чемпионат заменит традиционные гонки поддержки Формулы 1 – Формулу 3 и Porsche Supercup, которые завершат сезоны в середине сентября в Муджелло и Монце соответственно.

Пауло Пиньейру, руководитель автодрома Алгарве: «Впервые мы обратили внимание на прототип Revolution A-One, когда в прошлом году на нашей трассе проходили его тесты. С тех пор многие гонщики и журналисты смогли оценить эту машину на нашей сложной трассе, и я уверен, что заезды этих прототипов станут настоящим зрелищем для болельщиков Формулы 1».