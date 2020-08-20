В Mercedes признали, что ошиблись со стратегией

В Барселоне Валттери Боттас второй раз подряд финишировал третьим, уступив не только напарнику Льюису Хэмилтону, но и Максу Ферстаппену. Главный стратег Mercedes Джеймс Ваулз признал, что если бы не ошибка в выборе стратегии, Валттери мог бы закончить гонку впереди Макса.

Джеймс Ваулз: «После того, как Валттери отыгрался после старта и вернулся на третью позицию, мы начали рассматривать доступные для него варианты стратегии, которых в реальности было всего два.

Первый заключался в том, чтобы оставаться дольше на трассе и вынудить Ферстаппена рано провести пит-стоп. Затем провести длинный второй отрезок, получить на последние круги более свежие шины и провести обгон на трассе.

Второй вариант заключался в том, чтобы осуществить «подрезку» Макса, но для его реализации нужно быть максимально близко к сопернику на первом отрезке, а мы были достаточно далеко позади из-за того, что шины Валттери потеряли эффективность. Понятно, что резина потеряла эффективность из-за того, что Валттери оказался в трафике, и ему пришлось прорываться наверх.

На втором отрезке оставалась минимальная возможность совершить «подрезку». На командном мостике мы всерьёз обсуждали этот вариант, но были и другие опции, которые уравновешивали это решение.

Отвлекающим фактором стала гроза недалеко от автодрома – существовала вероятность, что дождь начнётся и на трассе. Всё это привело к тому, что мы упустили возможность и остались на трассе на длинный отрезок. Думаю, это было ошибочным решением. Однако вспоминая ход гонки, возможность провести «подрезку» была только на 39-м круге.

После второго пит-стопа Ферстаппена появилась ещё одна возможность попробовать провести обгон, поэтому на своём втором пит-стопе мы поставили Валттери Soft. Температура трассы упала, а наши расчёты показывали, что Soft выдержит, и мы сможем обогнать.

Однако когда Валттери вернулся на трассу, мы с удивлением обнаружили, что времена на круге вовсе не такие, какими они должны были быть. Более того, Валттери пришлось беречь шины, чтобы не допустить их перегрева. В конечном итоге скорость на этих шинах оказалась недостаточно высокой для обгона».