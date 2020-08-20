В Mercedes так и не решили проблемы с шинами

На Гран При Испании в Барселоне у Mercedes не возникло пузырения шин, однако главный стратег чемпионской команды Джеймс Ваулз предупреждает, что проблема с резиной вряд ли решена окончательно.

Джеймс Ваулз: «Очевидно, что после этапов в Сильверстоуне мы много времени уделили шинам. У нас было всего несколько дней, чтобы разобраться с перегревом и пузырением, но понятно, что мы не смогли бы кардинально изменить машину между гонками в Британии и Испании.

Трасса в Барселоне немного отличается от Сильверстоуна – на ней нужно больше прижимной силы, поэтому мы привезли другое антикрыло, но это не назовёшь заметной переделкой машины.

В Барселоне мы скорректировали настройки и по время уик-энда изменили подход к шинам. Я рад, что невероятная работа, проделанная командой всего за несколько дней, окупилась во время гонки. Мы так же как, как и Макс Ферстаппен, контролировал износ шин, но когда возникала необходимость, мы могли прибавить – в ключевые моменты гонки Льюис прибавлял на десятую.

Валттери большую часть гонки ехал позади соперников в «грязном» воздухе, что ещё сильнее усугубляло проблему перегрева шин, но он смог финишировать в непосредственной близости от Ферстаппена.

Можно ли сказать, что проблема с шинами решена? Вряд ли. Ситуация в Сильверстоуне отличалась от той, что мы видели в Барселоне. Условия в Испании оказались одними из самых сложных, с которыми мы сталкивались в этом году. Мы хорошо выступили, но важно не стоять на месте».