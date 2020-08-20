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Автоспорт

В Спа будут штрафовать за попытки проникнуть на трассу

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Бельгийская полиция предупредила болельщиков, чтобы те не пытались проникнуть на территорию автодрома Спа во время Гран При Бельгии, который пройдёт с 28 по 30 августа без зрителей. Ограничения на передвижение коснутся не только тех, кто попытается хотя бы издалека посмотреть на машины Формулы 1, но и любителей кемпинга, а также уличных торговцев.

«Мы разделим прилегающую к автодрому территорию на две зоны, чтобы лучше её контролировать, – заявил дивизионный комиссар федеральной полиции Жан-Марк Демелен. – Пространство между автодромом и общественными дорогами станет зоной отчуждения. Тот, кто окажется там без пропуска, должен будет заплатить административный штраф в размере 350 евро. Мы будем контролировать территорию с помощью дронов.

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Во второй зоне мы ограничим перемещения и будем проводить регулярные проверки, спрашивая цель поездки. Местные жители и арендовавшие жильё отдыхающие, а также посетители местных ресторанов смогут свободно передвигаться. То же самое касается тех, кто работает на трассе, а это около 3000 человек (гонщики, механики, инженеры, маршалы и другой персонал). На границе с Нидерландами и Германией мы установим светящиеся панно с напоминанием, что Гран При Бельгии проходит без зрителей, и доступ на автодром закрыт».

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Местная полиция усилит контроль со следующего понедельника, а с четверга ей будет помогать федеральная полиция. С пятницы по воскресенье обе зоны будут контролировать круглосуточно.

Источник:www.f1news.ru
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