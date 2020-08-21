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Автоспорт

Алонсо в третий раз готовится к старту в Indy 500

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В это воскресенье Фернандо Алонсо вновь выйдет на старт легендарной американской гонки Indy 500, и, возможно, это будет его последняя попытка завоевать Тройную корону. До этого только одному гонщику в истории удавалось выиграть Гран При Монако, «24 часа Ле-Мана» и Indy 500: Грэм Хилл одержал победу в Индианаполисе в 1966 году, пять раз становился победителем Гран При Монако, а в 1972-м поднялся на вершину подиума в Ле-Мане.

Но перед Алонсо стоит непростая задача: он разбил машину команды Arrow McLaren SP ещё на тренировках, что не могло не сказаться на дальнейшем ходе событий, и в итоге показал в квалификации только 26-й результат из 33 участников.

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«Чтобы выиграть Indy 500, нужно всё сделать правильно, – сказал Фернандо накануне. – Надо, чтобы машина позволяла хорошо преодолевать трафик, надо пробиваться вперёд, надо, чтобы тебе везло под жёлтыми флагами, и чтобы команда хорошо проводила пит-стопы.

Факторов много, на какие-то ты можешь повлиять, какие-то – в руках судьбы. Будем надеяться, что на этот раз нам повезёт».

Отчасти на позитивный лад испанца должен настраивать тот факт, что сегодня, в заключительный день тренировок, лучшее время показал Пато О’Вард, его молодой напарник, следовательно машина Arrow McLaren SP достаточно быстра. Третий гонщик команды, Оливер Эскью, поднялся до пятой строчки протокола, однако сам Алонсо по-прежнему за пределами второй десятки.

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Хотя на трибунах автодрома в Индианаполисе не будет зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией, болельщиков, которые поддерживают Алонсо, более чем достаточно, в том числе и в США.

«Он один из лучших гонщиков в истории, один из самых знаменитых и известных спортсменов мира, – прокомментировал Марк Майлз, президент компании Penske Entertainment Corp, которой с этого года принадлежит автодром в Индианаполисе. – Он настоящий профессионал и мыслит очень реалистично, с ним приятно общаться. Когда он приезжает в Индианаполис, мы каждый раз рады встрече с ним».

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В следующем году Алонсо возвращается в Формулу 1 и будет вновь выступать за Renault, но Сирил Абитебул, руководитель заводской команды французского автоконцерна, дал понять, что не собирается разрешать своему гонщику заниматься другими проектами: «Я с замиранием сердца буду ждать того момента, когда Фернандо закончит гонку в Индианаполисе и покинет кокпит машины. Когда Алонсо вернется к нам, он точно не будет отвлекаться на другие гонки».

Источник:www.f1news.ru
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