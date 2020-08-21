Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

Этой осенью поклонников таланта Фернандо Алонсо ждут сразу два отличных подарка: во-первых, 25 сентября на платформе Amazon Prime состоится премьера документального сериала, посвящённого двукратному чемпиону мира, во-вторых, на различных онлайн-платформах начался приём заказов на его долгожданную автобиографию.

Книга называется «Гонщик: Фернандо Алонсо, автобиография», и её выхода ждали давно. Достаточно сказать, что сам гонщик анонсировал её ещё три года назад, однако не спешил публиковать, и вот наконец в британском издательстве Macmillan Publishers определились с планами: книга объёмом в 320 страниц увидит свет 12 ноября.

Из аннотации, распространённой издательством, мы узнаём, что Алонсо впервые своими словами расскажет о стремительном восхождении на гоночный Олимп и событиях, которые происходили после, но начнётся повествование с детских лет, с того периода, когда страсть к автоспорту у будущего чемпиона только формировалась. Также читатель узнает, на какие жертвы пришлось пойти Фернандо и его семье, чтобы он смог добиться успехов на международном уровне.

«Что за человек скрывается за имиджем высококлассного гонщика, абсолютного мастера скорости, побеждавшего в Формуле 1, в гонках на выносливость и участвовавшего в ралли-рейдах? Каков настоящий Фернандо Алонсо?

Первая и единственная автобиография Фернандо – это его размышления о жизни, о его мире, рассказ о его мечтах и обо всём, что для него по-настоящему важно», – такой информацией поделилось издательство, желая подогреть читательский интерес.

В начале следующего года выйдут версии на других языках. А сам автор в эти дни готовится к своей третьей попытке добиться успеха в легендарной американской гонке Indy 500. Надо полагать, если ему это удастся, в книгу ещё успеют внести необходимые дополнения.