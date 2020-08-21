Пятница, 21 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАвтобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре
Автоспорт

Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

AdminНет комментариев
Добавлено

Этой осенью поклонников таланта Фернандо Алонсо ждут сразу два отличных подарка: во-первых, 25 сентября на платформе Amazon Prime состоится премьера документального сериала, посвящённого двукратному чемпиону мира, во-вторых, на различных онлайн-платформах начался приём заказов на его долгожданную автобиографию.

Книга называется «Гонщик: Фернандо Алонсо, автобиография», и её выхода ждали давно. Достаточно сказать, что сам гонщик анонсировал её ещё три года назад, однако не спешил публиковать, и вот наконец в британском издательстве Macmillan Publishers определились с планами: книга объёмом в 320 страниц увидит свет 12 ноября.

Читайте также:  Джордж Расселл: Надо начинать думать о будущем

Автобиография Алонсо выйдет из печати в ноябре

Из аннотации, распространённой издательством, мы узнаём, что Алонсо впервые своими словами расскажет о стремительном восхождении на гоночный Олимп и событиях, которые происходили после, но начнётся повествование с детских лет, с того периода, когда страсть к автоспорту у будущего чемпиона только формировалась. Также читатель узнает, на какие жертвы пришлось пойти Фернандо и его семье, чтобы он смог добиться успехов на международном уровне.

Читайте также:  Алонсо: Наследие Шумахера масштабнее, чем кажется

«Что за человек скрывается за имиджем высококлассного гонщика, абсолютного мастера скорости, побеждавшего в Формуле 1, в гонках на выносливость и участвовавшего в ралли-рейдах? Каков настоящий Фернандо Алонсо?

Первая и единственная автобиография Фернандо – это его размышления о жизни, о его мире, рассказ о его мечтах и обо всём, что для него по-настоящему важно», – такой информацией поделилось издательство, желая подогреть читательский интерес.

Читайте также:  В январе состоится премьера сериала о Формуле 2

В начале следующего года выйдут версии на других языках. А сам автор в эти дни готовится к своей третьей попытке добиться успеха в легендарной американской гонке Indy 500. Надо полагать, если ему это удастся, в книгу ещё успеют внести необходимые дополнения.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Williams – вторая команда Ф1 с американскими владельцами

Williams F1 продана холдингу Dorilton Capital

Запрет квалификационного режима отложен до Монцы

В Портимао хотят провести гонку со зрителями

Формула 3: София Флёрш пропустит этап в Спа

Закрыть