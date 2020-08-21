Формула 3: София Флёрш пропустит этап в Спа

Единственная участница Формулы 3 София Флёрш пропустит следующий этап чемпионата, который пройдёт на бельгийской трассе Спа с 28 по 30 августа. Немецкая пилотесса не сможет выйти на старт, поскольку в этот же уик-энд будет принимать участие в третьем этапе сезона European Le Mans Series на французской трассе Поль-Рикар.

София Флёрш пропустила уже две гонки на выносливость, поскольку они пересекались с этапами Формулы 3, но сейчас команда Richard Mille Racing, хочет, чтобы София вышла на старт, поскольку это будет последняя возможность провести гонку перед марафоном «24 часа Ле-Мана». Кто заменит Флёрш за рулём Campos в Спа, пока неизвестно.

В нынешнем сезоне София занимает 29 место в личном зачёте, не имея заработанных очков. Её лучший результат – 14 место в воскресной гонке в Венгрии.