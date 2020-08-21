Сайнс: Меня вдохновляет предстоящая борьба с Леклером

В следующем сезоне Карлос Сайнс перейдёт в Ferrari, где станет напарником Шарля Леклера. Испанский гонщик рассказал, что возможность помериться силами в одной команде с Шарлем была одной из причин подписания контракта со Скудерией.

Карлос Сайнс: «Я знаю, что окажусь новичком в команде, тогда как Шарля будет ждать уже третий сезон, и он отлично знает машину и команду. Однако я уже был в подобных ситуациях в прошлом. Например, в Renault, когда выступал вместе с Нико Хюлкенбергом.

Я знаю, что потребуется время, чтобы со всеми познакомиться, раскрыть весь потенциал машины, завоевать доверие и сплотить команду вокруг себя. Я знаю, что для этого нужно, поскольку у меня уже есть подобный опыт. Я понимаю, что легко не будет, особенно если учесть талант Шарля и то, как хорошо он выступает. Он – сильный соперник, но возможность побороться с ним – одна из вдохновляющих причин подписать контракт с Ferrari.

Да, может так получиться, что мой контракт не станет долгосрочным, но он рассчитан на несколько лет, что даёт мне достаточно времени адаптироваться».