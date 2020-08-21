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Автоспорт

В McLaren приветствуют запрет на тесты на новых трассах

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Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль приветствует запрет на проведение тестов на трассах, которые либо никогда не принимали гонки Формулы 1, либо возвращаются в календарь Формулы 1 после долгого перерыва.

Речь о Муджело, Нюрбургринге, Портимао и Имоле, поскольку некоторые команды уже планировали провести там тесты с использованием машин 2018 года, что изначально не было запрещено правилами. Информация, при этом собранная, могла особенно пригодиться в Имоле, ведь в Гран При Эмилии-Романьи пройдёт по необычной двухдневной программе, и у команд на подготовку к квалификации и гонке будет лишь одна субботняя тренировка.

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Однако после недавних дискуссий на эту тему с участниками чемпионата в FIA приняли решение в дальнейшем запретить проведение подобных тестов, и Андреас Зайдль считает, что это правильно, поскольку в противном случае McLaren оказалась бы в неблагоприятном положении по отношению к другим командам: из-за предстоящего перехода на силовые установки Mercedes у неё нет возможности подготовить машину двухлетней давности.

В аналогичной ситуации и команда Red Bull Racing, которая позапрошлом сезоне ещё была клиентом Renault, а с 2019-го двигатели этой команде поставляет Honda.

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«Я доволен принятым решением. Не секрет, что мы также на этом настаивали, поскольку в случае с новыми трассами мы оказываемся в неблагоприятном положении, если другие команды могут проводить там тесты, – заявил Зайдль. – Кроме того, это однозначно было бы примером плохого отношения к нашим сотрудникам, ведь во времена пандемии необходимо избегать любых лишних поездок, чтобы защитить здоровье людей.

Думаю, проводить такие тесты было бы неправильно, поэтому я рад, что в итоге было принято такое решение. Также приятно, что все команды с этим согласились, хотя так бывает далеко не всегда.

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Команды готовятся к предстоящим гонкам и изучают эти трассы, работая на симуляторах, этот процесс идёт, так что все находятся в равном положении. Разумеется, когда мы приедем на эти трассы, нас ждут дополнительные трудности, ведь на каких-то из них мы ещё не были, на каких-то не были давно. Тем более что в Имоле уик-энд пройдёт в двухдневном формате. Но мы с интересом ждём этих гонок».

Источник:www.f1news.ru
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