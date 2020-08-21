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Автоспорт

В Портимао хотят провести гонку со зрителями

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Пока все гонки этого сезона проходят без зрителей, но уже на Гран При России в Сочи на трибунах будут болельщики. Не исключено, что какое-то число зрителей пустят и на Гран При Тосканы в Муджелло. О своём желании провести гонку со зрителями заявили организаторы Гран При Португалии, который пройдёт с 23 по 25 октября на трассе Алгарве в Портимао.

«Когда мы поняли, что Гран При Китая будет отменён, то увидели в этом для себя возможность и связались с Liberty Media, – говорит руководитель автодрома Алгарве Пауло Пиньейру. – Мы хотели продемонстрировать, что готовы принять гонку, поскольку в Португалии ситуация с коронавирусом отличается от общеевропейской.

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В Португалии до 30 сентября действует запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями. Мы подали заявку и в качестве исключения нам разрешили допустить 250 болельщиков на этап Superbike в первой половине августа. Мы смогли всё оценить – как зрители рассаживаются на местах, как посещают общественные места и тому подобные вещи. При этом паддок оставался закрытым для внешнего мира.

Мы готовы к проведению этапа Формулы 1 с болельщиками, если не будет продлён запрет на проведение спортивных соревнований без зрителей. Если запрет останется, то гонка пройдёт при пустых трибунах. На этот случай у нас есть особый пункт в контракте с Liberty Media – мы не могли позволить себе рисковать».

Источник:www.f1news.ru
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