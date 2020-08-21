Williams F1 продана холдингу Dorilton Capital

21 августа официально подтверждено, что Williams Racing приобретена американской инвестиционной компанией Dorilton Capital. Как явствует из релиза, обнародованного пресс-службой Williams, основная цель новых инвесторов – в долгосрочной перспективе добиться повышения конкурентоспособности команды.

Это станет новым периодом в истории Williams, и вместе с новыми владельцами команда будет готовиться к переменам, которые произойдут в Формуле 1 после подписания Договора Согласия и с переходом на новый технический регламент, – говорится в официальном заявлении.

В мае в Williams вынуждены было признать, что команда может быть выставлена на продажу, после чего её руководство в различных комментариях заверяло, что переговорный процесс идёт, и что инвесторы проявляют стойкий интерес. В результате стратегического анализа всех возможных вариантов, к которому были привлечены специалисты в финансовой сфере, был сделан выбор в пользу Dorilton Capital.

Это решение было единогласно поддержано всеми членами правления компании, включая её основателя Фрэнка Уильямса, который убеждён в том, что заключённая сделка наилучшим образом отвечает интересам акционеров Williams и создаст оптимальные условия для успешной работы команды в будущем.

Dorilton Capital – это частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в США. Её руководители признают важность наследия и традиций Williams и намерены сохранить её идентичность. Команда продолжит выступать в Формуле 1 как Williams, название шасси меняться не будет. Также сообщается, что у новых владельцев нет планов передислокации команды, и её база останется в Гроуве, Великобритания.

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