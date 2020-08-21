Williams – вторая команда Ф1 с американскими владельцами

Известие о том, что у команды Williams поменялись владельцы, будут ещё долго комментировать, но европейская гоночная пресса, прежде всего британская, считает это однозначно хорошей новостью.

Команду приобрела инвестиционная компания Dorilton Capital, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке – таким образом Williams станет второй после Haas командой Формулы 1 с заокеанскими хозяевами. Поскольку экономику чемпионата мира с 2017 года контролирует корпорация Liberty Media, можно констатировать, что американское присутствие к Формуле 1 усиливается.

Dorilton Capital достался уникальный актив, ведь у Williams богатейшее историческое наследие, и по числу побед в Кубке конструкторов (9) она по-прежнему вторая, уступая только Ferrari, правда последний раз это было в далёком 1997 году. По числу побед в Гран При (114) команда из Гроува находится на третьем месте после Ferrari и McLaren, но опять же, последний раз гонщик Williams поднимался на вершину подиума в 2012 году (Пастор Мальдонадо, Гран При Испании).

Финансовые параметры сделки официально не называются, но в ряде источников появились предположения, что речь идёт о сумме порядка 152 млн. евро. За эти деньги новым владельцам достались команда, выступающая в Формуле 1, со всеми её активами и обременениями, а также миноритарная доля в компании Williams Advanced Engineering, проданной в декабре прошлого года.

Акции Williams Grand Prix Holding PLC с 2011 года размещены на Франкфуртской фондовой бирже, и её рыночная капитализация оценивается примерно в такую сумму.

На сайте Dorilton можно прочесть о том, что этот американский холдинг инвестирует в различные сферы, в том числе в здравоохранение, инжиниринг и производство, при этом предпочитая активно работать с существующим менеджментом компаний, признавая, что долгосрочный успех в бизнесе – это результат командной работы. Задача инвесторов формулируется так: «Обеспечить дополнительный капитал для развития и поддержки проектов, чтобы вывести свои компании на следующий уровень».

Интересно, что Williams Racing – первый инвестиционный проект Dorilton Capital за пределами Северной Америки. Насколько он окажется успешным, покажет будущее, но уже сейчас можно сказать, что в 2020 году в работе Williams заметны первые признаки позитивных перемен, и можно надеяться, что при новых владельцах эта тенденция усилится.