Запрет квалификационного режима отложен до Монцы

На следующем этапе в Спа FIA собиралась запретить использование специальных квалификационных настроек силовых установок. Однако как сообщает Racefans, подобный запрет отложен на неделю и начнет действовать только на Гран При Италии, который пройдёт в Монце с 4 по 6 сентября.

Запрет на использование специальных настроек начнёт действовать после публикации соответствующей технической директивы. Как сообщается, отсрочка на неделю связана с тем, чтобы дать командам необходимое время для проведения соответствующих динамометрических испытаний двигателя в рамках подготовки к изменению регламента.

Ранее FIA назвала две причины запрета использования специальных настроек силовых установок в квалификации. Во-первых, у FIA вызывает обеспокоенность растущая сложность режимов работы силовых установок, что усложняет контроль того, что двигатели работают в соответствии с регламентом.

Вторая причина, вызывающая опасения FIA, связана с тем, что использование определенных режимов двигателя может нарушить параграф 27.1 Спортивного регламента, в котором сказано, что «гонщик должен управлять машиной самостоятельно и без посторонней помощи».