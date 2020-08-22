Артур Леклер делает успехи в Формуле Regional

В этот уик-энд в Ле-Кастелле проходит второй этап европейской Формулы Regional, в которой используются машины класса Ф3, и в субботней гонке отличился Артур Леклер, младший брат Шарля Леклера.

Артур выступает за команду Prema Powerteam и тоже является слушателем Гоночной академии Ferrari, которую в своё время закончил и Шарль. Накануне он выиграл квалификацию, а сегодня одержал победу и проехал лучший круг гонки.

На первых кругах ему удалось отразить все атаки Юри Випса, затем ближе к середине дистанции Артура пытался догнать Джанлука Петекоф, его напарник, лидирующий в личном зачёте серии, но Леклер-младший пересёк линию финиша на 2,6 секунды раньше всех.

Он пока занимает второе место в личном зачёте, но уступает напарнику всего пять очков, при этом одержал уже две победы, тогда как у Петекофа на одну победу меньше.