Боттас выступил перед публикой на автодроме Ахвенисто

После Гран При Испании Валттери Боттас и его австралийская подруга Тиффани Кромвелл отправились в Финляндию, где они планируют провести время до следующего этапа чемпионата.

В четверг Валттери принял участие в специальном мероприятии, организованном его спонсорами из компании Abloy OY на классическом финском автодроме Ахвенисто, который расположен на юге страны близ города Хямеэнлинна.

Валттери выступил перед болельщиками, фотографировался с ними, общался с журналистами и провёл показательные заезды за рулём спорткара Mercedes-AMG GT S. Его даже уговорили погонять на симуляторе, поскольку некоторые наиболее страстные энтузиасты автоспорта очень хотели померяться с ним силами. Понятно, что Боттас одержал победы во всех дуэлях на виртуальной трассе.

«Думаю, бельгийская трасса хорошо подходит нашей машине, – ответил Валттери на вопрос об ожиданиях от следующего этапа чемпионата. – В Сильверстоуне мы показали отличную скорость в квалификации, а Спа – трасса такого же типа. В условиях высоких температур у нас начинались сложности, и в Сильверстоуне были проблемы с шинами. Но с темпом у нас порядок, надо только поработать над некоторыми нюансами.

В каждой гонке кто-то набирает очки, кто-то их теряет, и с этим ничего не поделаешь. Приходится это принимать и смотреть вперёд. Пока остаётся теоретическая возможность бороться за титул, я продолжу бороться. Впереди ещё немало гонок, и я думаю, что вскоре будет подтверждено, что в календаре сезона появятся ещё какие-то этапы.

Никогда не знаешь, как будут развиваться события, ведь от кого-то может отвернуться удача, поэтому нельзя сдаваться, а надо просто готовиться к следующей гонке. И я бы не желал другого напарника, ведь одолеть любого другого гонщика было бы проще, чем Льюиса. Соперничать с ним очень сложно, но это меня мотивирует. Приходится выкладываться ещё больше и выступать на ещё более высоком уровне.

Я чувствую, что в каждой гонке способен на хороший темп, а в квалификациях уступаю напарнику совсем немного. Очень важно избегать даже малейших ошибок. Так что сдаваться я не собираюсь. Если не удастся выиграть титул в этом году, значит, надо постараться сделать это в следующем».

В Финляндии по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, связанные с пандемией, и на автодроме собралось не более 200 человек, при этом необходимо было носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Валттери и Тиффани прилетели на родину на частном самолёте и планируют провести в доме гонщика близ местечка Настола около недели.