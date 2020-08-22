Эстебан Окон: Думаю, в Спа наши дела пойдут лучше

Гонщик Renault F1 Эстебан Окон в своей колонке на официальном сайте чемпионата подвёл итоги предыдущей серии из трёх гонок подряд, проходивших в Сильверстоуне и Барселоне.

Всем привет, позади ещё одна напряжённая серия из трёх гонок подряд, но теперь я вернулся домой и отдыхаю, прежде мы снова вернёмся за руль.

Всё-таки здорово, что сезон в Формуле 1 набирает обороты. Он проходит на фоне необычных обстоятельств и отличается своеобразной атмосферой, но как только мы надеваем гоночные комбинезоны и опускаем визоры шлемов, мы вновь занимаемся любимым делом и сражаемся на трассах.

После трёх первых гонок мы были довольны скоростью машины, хотя количество очков, которые мы набрали, это не подтверждало. В следующих трёх гонках мы должны были показать более высокие результаты, ведь команда однозначно их заслуживает, хотя именно в Барселоне нам не удалось ничего заработать – впервые в этом сезоне.

После Австрии и Венгрии нам удалось улучшить баланс машины, и я почувствовал, что сделан шаг вперёд, особенно в Гран При Великобритании, где я финишировал шестым – это был прекрасный результат. Вторая гонка в Сильверстоуне была намного сложнее, поскольку я стартовал только 14-м, но мы всё равно смогли заработать очки, хорошо реализовав тактику одного пит-стопа.

В Барселоне мы сделали шаг назад, но области, в которых можно прибавить, нам известны. У меня такое чувство, что с каждой гонок мне всё более комфортно, причём не только в кокпите машины, но в целом в нашей команде. Я всё ближе знакомлюсь со всеми, и это очень помогает. Не думаю, что прогресс уже заметен по результатам, но в следующий уик-энд в Спа мы намерены это исправить.

В первой гонке в Сильверстоуне у меня была интересная дуэль с Лэнсом Строллом, моим хорошим приятелем. Перед стартом мы обменялись шутками, и я ему сказал: «Я тебя догоню!». Если честно, я на это даже не рассчитывал, поэтому был удивлён что мне действительно это удалось.

Я видел, что у него начинаются проблемы, и хотя он старался меня не пропустить, я его всё-таки опередил! После гонки мы с ним поболтали и посмеялись, но дуэль проходила вполне корректно, и я надеюсь, что всем, кто смотрел гонку в ТВ, она понравилась.

Во второй гонке в Сильверстоуне мне пришлось проявлять терпение. Мы стартовали из дальних рядов, нам было нечего терять, поэтому четыре очка, заработанных за счёт агрессивной тактики, стали отличной наградой. Мы хорошо поработали, контролировали расход резины и показали неплохой темп.

В Сильверстоуне было приятно пообщаться с Аленом Простом. После Австралии я его не видел, но он всегда появляется, когда мне нужно. Мы очень часто созваниваемся, ведь он внимательно следит за моими успехами и даёт немало советов. Полагаться на опыт и знания четырёхкратного чемпиона мира – настоящая привилегия, и я очень ценю его помощь.

В течение двух недель в Сильверстоуне я жил в моторхоуме, так же поступил мой тренер Дэн, и как обычно в свободное время мы с ним играли на PlayStation. Нас сопровождала съёмочная группа Netflix, так что мы ещё и в теннис немного поиграли. Хотя до этого я всего пару раз выходил на корт, но теннис мне очень нравится, к тому же всё это полезно для поддержания физической формы.

Важно тренироваться всегда, когда для этого есть возможность, и поскольку Сильверстоун находится совсем недалеко от базы Renault F1 в Энстоуне, мне разрешили позаниматься в зале. Для меня это был довольно эмоциональный момент, ведь именно там я тренировался, ещё будучи гонщиком молодёжной программы Lotus.

В дни испанского гоночного уик-энда нашу команду посетил Лука де Мео, глава концерна Renault. Мне он показался очень интересным человеком, страстно любящим автоспорт и Формулу 1. Оказалось, что он прекрасно обо всём осведомлён и знает, кто работает в команде и за что отвечает. Перед гонкой он обратился ко всем с отличной речью, настроив нас на боевой лад.

В своём выступлении он отметил огромную работу, которую проделали наши механики, отремонтировав мою машину за 110 минут, отделявших третью тренировку от квалификации. Это были два часа настоящего безумия.

Когда я врезался в стену, перегрузка превысила 15G, поэтому мне пришлось отправиться в медицинский центр на обследование. Когда я выбрался из машины, я подумал, что никакой квалификации для меня уже не будет. Но механики всё успели вовремя, и это было здорово.

Огромное им спасибо! Я знаю, как тяжело работать три недели подряд. Все они очень устали, но отлично справились, и я был бы рад отплатить им хорошим результатом на трассе, но не получилось. После Барселоны нам есть что анализировать, но я думаю, что в Спа наши дела пойдут лучше.

А сейчас важно перезарядить батарейки, чтобы вернуться за руль с новыми силами. Мы ещё на многое способны, надо только постараться это продемонстрировать. Берегите себя, смотрите гонки – скоро увидимся!