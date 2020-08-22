Ф3: Давид Шумахер ушёл из Charouz Racing

Давид Шумахер, выступающий в Формуле 3, объявил об уходе из команды Charouz Racing. Сын бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера не назвал причины такого шага, но пообещал в ближайшее время рассказать о дальнейших планах.

«У меня небольшая новость, – написал Давид в Instagram. – Мы прекращаем сотрудничество с Charouz Racing в этом сезоне. Вскоре я сообщу важные новости. Спасибо команде за работу и хорошие отношения!»

В нынешнем сезоне Формулы 3 Давид Шумахер не заработал ни одного очка и занимает 23-е место в личном зачёте.