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Ф3: Давид Шумахер ушёл из Charouz Racing

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Давид Шумахер, выступающий в Формуле 3, объявил об уходе из команды Charouz Racing. Сын бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера не назвал причины такого шага, но пообещал в ближайшее время рассказать о дальнейших планах.

«У меня небольшая новость, – написал Давид в Instagram. – Мы прекращаем сотрудничество с Charouz Racing в этом сезоне. Вскоре я сообщу важные новости. Спасибо команде за работу и хорошие отношения!»

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В нынешнем сезоне Формулы 3 Давид Шумахер не заработал ни одного очка и занимает 23-е место в личном зачёте.

Источник:www.f1news.ru
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