Фернандо Алонсо: Мне будет трудно победить в Инди-500

В воскресенье Фернандо Алонсо выйдет на старт гонки «500 миль Индианаполиса». Испанец не скрывал, что отправился на гонку за победой, но после неудачной квалификации признаёт, что перед ним стоит непростая задача.

«Я приехал сюда для того, чтобы попытаться выиграть, но это очень сложная задача, – приводит слова Фернандо испанская AS. – Я мог бы поехать в Барселону и быть вместе с Renault, но я в Индианаполисе. Я прекрасно понимаю, насколько сложно быть конкурентоспособным в этой гонке – мы это увидели в квалификации, но это не меняет моих целей на гонку.

Моя стартовая позиция вполне объяснима тем, что перед этим я разбил машину, поэтому её пришлось собирать заново. Я знаю, что в гонке будет много работы, но мы попытаемся, поскольку удача может нам улыбнуться».