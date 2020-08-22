Формула 2: Випс заменит Гелаэля на трёх этапах сезона

На трёх следующих этапах сезона Юри Випс заменит травмированного Шона Гелаэля в составе команды DAMS.

Эстонскому гонщику молодёжной программы Red Bull предстоит выступить как минимум в Спа, Монце и Муджело, но не исключено, что и в Сочи тоже – это будет зависеть от того, насколько быстро Гелаэль оправится от травмы позвоночника, полученной в Барселоне.

В этом году Випс должен был набираться опыта в японской серии Super Formula, но из-за ограничений, связанных с пандемией, не смог попасть в Японию к началу сезона и вместо этого выступал в гонках европейской Формулы Regional.

«Я очень рад и благодарен за возможность, которую мне предложили в команде DAMS, – сказал 20-летний эстонец. – Я понимаю, что позади уже больше половины сезона в Формуле 2, и меня ждут сложности с адаптацией, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать высокие результаты, которых эта команда заслуживает.

Я с нетерпением жду начала сотрудничества с моим напарником, Дэном Тиктумом – я уверен, он поможет мне обрести нужную скорость, и мы будем стараться зарабатывать для команды очки».

В прошлом году Юри Випс выступал в Формуле 3 и завершил сезон на 4-м месте личного зачёта, а в 2018-м занял такое же место в европейской Формуле 3, после чего на перспективного эстонского гонщика обратили внимание в Red Bull.