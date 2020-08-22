Формула E и BMW помогают берлинским медикам

Неделю назад в столице Германии закончилась беспрецедентная девятидневная серия из шести гонок, завершавшая сезон в Формуле E. Она проходила на трассе, проложенной по территории старого берлинского аэропорта Темпльхоф.

В дни этой финальной стадии чемпионата Формула E сотрудничала с местными медицинскими учреждениями, в частности с такими клиниками, как Charite, Vivantes и другими, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

При поддержке заводской команды BMW Формула E выразила искреннюю благодарность системе здравоохранения немецкой столицы, передав ей в дар 50 тысяч медицинских масок, которые, безусловно, пригодятся берлинским медикам.

«В период глобального кризиса, такого, как пандемия, самое важное – это солидарность, – говорится в заявлении, распространённом BMW Group. – Прежде всего мы хотели бы помочь докторам, санитарам и всем, кто ухаживает за пациентами. Мы хотели бы поддержать этих людей, которые каждый день совершают исключительные поступки».