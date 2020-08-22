Льюис Хэмилтон о Сочи Автодроме

Льюис Хэмилтон, гонщик команды Mercedes и шестикратный чемпион мира, поделился мнением о характеристиках Сочи Автодрома, который в этом году в седьмой раз примет Гран При России. Он отметил скоростные характеристики трассы и качества, влияющие на расход резины в гонке.

Льюис Хэмилтон: «Это очень-очень быстрая трасса. При этом она отличается очень гладким покрытием, из-за чего шинам приходится непросто. Там сложная средняя секция, где не так уж легко пилотировать.

А когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция, и в этих поворотах резина очень сильно перегревается, что создает проблемы. Поскольку на этой трассе мы долго едем на полном газу, она предъявляет особые требования к двигателю, к надёжности машины в целом».

Хэмилтон четыре раза выигрывал на Сочи Автодроме (в 2014-м, 2015-м, 2018-м и 2019 гг.), т.е. на его счету больше побед на российской трассе, чем у любого другого гонщика Формулы 1. Но в двух оставшихся случаях на вершину подиума в Сочи тоже поднимались только представители команды Mercedes – Нико Росберг (в 2016-м) и Валттери Боттас (в 2017-м).

В 2020 году Гран При России состоится 24-27 сентября. В качестве гонок поддержки в дни этого уик-энда в Сочи пройдёт этап Формулы 2, в котором примут участие российские пилоты Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артём Маркелов.