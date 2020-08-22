Норрис: Запрет менять настройки двигателя поможет нам

В следующем году напарником Ландо Норриса по команде McLaren станет Даниэль Риккардо. Британский гонщик прокомментировал предстоящее сотрудничество с австралийцем и запрет квалификационных настроек двигателя.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду следующего сезона, когда моим напарником станет Даниэль Риккардо. Мне нравится работать с Карлосом Сайнсом, но хорошо, когда появляется новый напарник, ведь это возможность узнать что-то новое. В любом случае, Риккардо уже выигрывал гонки, так что у него больше опыта.

Запрет квалификационных настроек двигателя? Благодаря этому режиму, борьба в квалификациях тоже бывает интересной. Запрет может помочь нам сейчас, но не в следующем году, когда мы перейдём на моторы Mercedes.

Если вы хотите, чтобы в Формуле 1 были разные мотористы, нельзя ожидать, что всё будет одинаковым».