Суббота, 22 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортНоррис: Запрет менять настройки двигателя поможет нам
Автоспорт

Норрис: Запрет менять настройки двигателя поможет нам

AdminНет комментариев
Добавлено

В следующем году напарником Ландо Норриса по команде McLaren станет Даниэль Риккардо. Британский гонщик прокомментировал предстоящее сотрудничество с австралийцем и запрет квалификационных настроек двигателя.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду следующего сезона, когда моим напарником станет Даниэль Риккардо. Мне нравится работать с Карлосом Сайнсом, но хорошо, когда появляется новый напарник, ведь это возможность узнать что-то новое. В любом случае, Риккардо уже выигрывал гонки, так что у него больше опыта.

Читайте также:  Хед: Williams необходимо хорошее техническое руководство

Запрет квалификационных настроек двигателя? Благодаря этому режиму, борьба в квалификациях тоже бывает интересной. Запрет может помочь нам сейчас, но не в следующем году, когда мы перейдём на моторы Mercedes.

Если вы хотите, чтобы в Формуле 1 были разные мотористы, нельзя ожидать, что всё будет одинаковым».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф3: Давид Шумахер ушёл из Charouz Racing

Фернандо Алонсо: Мне будет трудно победить в Инди-500

Льюис Хэмилтон о Сочи Автодроме

Эстебан Окон: Думаю, в Спа наши дела пойдут лучше

Алонсо в третий раз готовится к старту в Indy 500

Закрыть