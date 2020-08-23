Эллисон надеется, что Вольфф останется в Mercedes

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон поделился своим мнением о той важнейшей роли, которую играет в команде её руководитель, Тото Вольфф, и выразил надежду, что он ещё долго будет оставаться на своём посту.

Вольфф возглавил Mercedes в начале 2013-го, а уже в следующем году команда под его руководством выиграла чемпионат мира в обоих зачётах и с тех пор никому не уступала первенство в Формуле 1.

Но теперь поговаривают, что Тото Вольфф намерен завершить эту более чем успешную часть своей карьеры, чтобы заняться чем-то другим, и сам он не спешит опровергнуть эти слухи, подчёркивая, что в настоящий момент обдумывает различные варианты.

«Думаю, вряд ли кто-то из нас недооценивает значение Тото для этой команды. На протяжении многих лет он обеспечивает её стабильность, и все мы стараемся поддерживать эти высочайшие стандарты, – заявил Эллисон в эфире британского Channel 4. – Уровень этих стандартов никогда не снижался, но в команде царит особая атмосфера, в которой есть и доброта, и справедливость, и юмор, поэтому здесь так приятно работать.

С точки зрения коллектива, Тото – прекрасный лидер, и при этом он защищает всех нас от внешних нападок, ведь Формула 1 подчас похожа на бассейн с акулами. Я бы сказал, что он – одна из важнейших основ успеха команды, и я надеюсь, что он будет с нами ещё долгие годы».

Сбудутся ли надежды Джеймса Эллисона и других сотрудников команды, покажет время, но сам Тото Вольфф, отвечая на вопрос о своих планах на пресс-конференции FIA в Барселоне, сказал так: «Что будет дальше, я решу вместе со своей женой и Олой Каллениусом (главой концерна Daimler AG), но эти мои слова не означают, что я совершенно точно не останусь руководителем команды и не будут помогать ей в какой-то другой роли. Я продолжаю думать над вариантами».