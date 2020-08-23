Гонщики Академии Ferrari доминируют в Формуле Regional

Вчера мы рассказывали о ярком выступлении Артура Леклера на французском автодроме Поль-Рикар в Ле-Кастелле, где проходил второй этап европейской Формулы Regional.

Успешная серия продолжилась и в воскресенье, когда младший брат Шарля Леклера одержал ещё одну победу, а накануне вторую гонку уик-энда выиграл Джанлука Петекоф, его бразильский напарник по Prema Racing и тоже слушатель Гоночной академии Ferrari. При этом Артур и Джанлука обеспечили своей команде три победных дубля во всех трёх гонках уик-энда.

Причём в воскресенье за успехами брата из боксов Prema наблюдал Шарль Леклер, уже второй сезон выступающий за Скудерию, а в своё время тоже обучавшийся в Гоночной академии Ferrari. Конечно, именно он одним из первых поздравил Артура с очередной победой.

После двух этапов сезона Леклер-младший занимает вторую строчку в личном зачёте серии, но сократил отставание от Петекофа до четырёх очков.