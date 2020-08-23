Хорнер: Дело Racing Point будет обсуждаться за кулисами

Ситуация, в которой оказалась команда Racing Point, стала одной из главных тем последних недель, и пока эта история продолжается, ведь впереди разбирательство на уровне Международного апелляционного суда FIA. Обе стороны конфликта, и Renault, и Racing Point, недовольны решениями стюардов FIA, принятыми 7 августа в Сильверстоуне. Но эти решения также пытается опротестовать и команда Ferrari.

Свою поддержку позиции Renault выразили в McLaren и Williams, хотя в итоге эти команды отказались от подачи апелляций, но они тоже считают, что штраф в размере 400 тысяч евро и 15 очков, которых лишилась Racing Point, неадекватное наказание за допущенные нарушения.

Red Bull Racing – одна из тех команд, которые воздержались от подачи апелляций. По словам её руководителя Кристиана Хорнера, главные события всё равно будут происходить за закрытыми дверями, а не в зале суда.

«Всё происходящее – вполне нормальное явление, всё это часть мыльной оперы под названием «Формула 1», – заявил Хорнер в эфире Channel 4. – Вероятно, каждая команда собирается довести свою позицию до сведения всех остальных, после чего начнутся закулисные переговоры.

В этих переговорах также будет участвовать и FIA, ведь задача федерации в том, чтобы внести максимальную ясность: что всё-таки можно делать, а что нельзя».