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Автоспорт

Indy 500: Йос Ферстаппен болеет за Ринуса ВиКея

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Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена, собирается сегодня следить за событиями, происходящими по другую сторону Атлантики, поскольку будет болеть за Ринуса ВиКея, 19-летнего пилота из Нидерландов, дебютирующего в Indy 500.

Прошлогодний вице-чемпион серии Indy Lights отлично провёл квалификацию и стартует в легендарной гонке с 4-й позиции за рулём Chevrolet №17 команды Эда Карпентера.

«Думаю, воскресенье обещает быть очень интересным, – сказал Йос Ферстаппен в интервью Racer. – Учитывая, что у него не такой уж богатый опыт, я должен сказать, что он отлично справился с задачей в квалификации.

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Здесь, в Нидерландах, к нему приковано общее внимание. Он нём пишут в газетах, его показывают по ТВ, поскольку, по-моему, популярность автоспорта в нашей стране сейчас растёт. Мы тоже в центре внимания. Но сегодня я буду следить за его выступлением».

Кстати, на днях Ринус был признан самым быстрым новичком сезона серии IndyCar и был удостоен специального приза.

Источник:www.f1news.ru
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