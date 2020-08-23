Indy 500: Йос Ферстаппен болеет за Ринуса ВиКея

Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена, собирается сегодня следить за событиями, происходящими по другую сторону Атлантики, поскольку будет болеть за Ринуса ВиКея, 19-летнего пилота из Нидерландов, дебютирующего в Indy 500.

Прошлогодний вице-чемпион серии Indy Lights отлично провёл квалификацию и стартует в легендарной гонке с 4-й позиции за рулём Chevrolet №17 команды Эда Карпентера.

«Думаю, воскресенье обещает быть очень интересным, – сказал Йос Ферстаппен в интервью Racer. – Учитывая, что у него не такой уж богатый опыт, я должен сказать, что он отлично справился с задачей в квалификации.

Здесь, в Нидерландах, к нему приковано общее внимание. Он нём пишут в газетах, его показывают по ТВ, поскольку, по-моему, популярность автоспорта в нашей стране сейчас растёт. Мы тоже в центре внимания. Но сегодня я буду следить за его выступлением».

Кстати, на днях Ринус был признан самым быстрым новичком сезона серии IndyCar и был удостоен специального приза.