Жак Вильнёв: Ferrari придётся всё начинать сначала

После шести этапов сезона Ferrari занимает пятое место в Кубке конструкторов, уступая не только Mercedes и Red Bull Racing, но также Racing Point и McLaren.

По мнению Жака Вильнёва, это соответствует реальному уровню конкурентоспособности итальянской команды, и существенного прогресса она добьётся ещё не скоро. Шарлю Леклеру удалось пару раз подняться на подиум в этом году, но о победах в Маранелло пока могут только мечтать.

«Ferrari придётся всё начинать сначала, – заявил Вильнёв в эфире телеканала Sky. – Перед командой стоят очень сложные задачи, на решение которых уйдёт немало времени, может быть, два года».

Чемпион мира 1997 года также подчеркнул, что в Скудерии большинство ключевых руководящих постов занимают итальянцы, а в наше время это не самый эффективный подход: «Они хотят сделать Ferrari настоящей итальянской командой, но я не думаю, что это необходимое условие для успеха в современной Формуле 1. Важнее всего пригласить лучших специалистов, вне зависимости от их национальности».