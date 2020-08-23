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Автоспорт

Лэнс Стролл: Машина – очень важный фактор

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История с протестом Renault против Racing Point и предстоящим разбирательством на уровне Международного апелляционного суда ещё далека от завершения, и пока неясно, сколь серьёзными могут быть последствия для команды из Сильверстоуна в дополнение к тем санкциям, которые уже были на неё наложены.

Но, пожалуй, на этом этапе для Racing Point главное, что машина признана полностью соответствующей регламенту, и, конечно, гонщикам команды, в том числе Лэнсу Строллу, стабильно набирающему очки практически на всех этапах сезона, RP20 очень нравится.

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«Машина очень хорошая, с начала сезона она производит отличное впечатление, и пилотировать её – одно удовольствие, – подчеркнул канадец в интервью официальному сайту чемпионата. – У меня появилась возможность показать, на что я способен, ведь машина – очень важный фактор.

Правда, уже в моём первом сезоне, когда я выступал за Williams, мне удавалось показывать неплохие результаты, и я даже поднялся на подиум в Баку – пока это самый яркий момент моей карьеры.

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В Формуле 1 процесс учёбы идёт всегда, хотя, конечно, сейчас у меня намного больше опыта, чем было в первом сезоне, но я всё время стараюсь понять, над чем нужно продолжать работать, что нужно улучшить, каким должен быть следующий шаг».

Велика вероятность, что и на предстоящем этапе в Спа Лэнс Стролл и Серхио Перес покажут хорошие результаты, ведь на скоростной бельгийской трассе у них будет возможность в полной мере раскрыть потенциал RP20.

Источник:www.f1news.ru
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