Лео Турини о Фрэнке Уильямсе

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, прежде всего известен как эксперт по Ferrari, но известие о продаже Williams американской компании Dorilton Capital заставило его взяться за перо и поделиться своими мыслями об этом по-своему знаковом событии.

С продажей Williams американскому инвестиционному фонду завершается эпоха.

Пожалуй, Фрэнк Уильямс и Колин Чэпмэн были самыми великими из тех людей, кого Энцо Феррари не слишком уважительно называл «гаражистами». Кстати, в Модене до сих пор помнят, что в незапамятные времена Фрэнк начинал с того, что готовил машины Формулы 2 постройки De Tomaso (для Пирса Кариджа, Жаки Икса и Джонатана Уильямса).

После этого, преодолев все жизненные невзгоды – и это ещё мягко сказано – Фрэнк Уильямс превратился в фигуру, по-моему, в чём-то сравнимую с Коммендаторе. Их объединяют такие качества, как интуиция, страсть и стойкость.

Он был первым, кто ещё более сорока лет назад понял, что нефтедоллары станут той силой, которая изменит баланс мировой экономики, а также спортивного бизнеса.

Помню изумление, которое я испытал, когда команда Williams одержала свою первую победу в Гран При. Это было в Великобритании в 1979-м. За рулём их машины был Клей Регаццони, и это ещё одно связующее звено между сэром Фрэнком и Энцо Феррари.

Потом эта команда начала выигрывать чемпионаты. Титулы завоевали Алан Джонс, Кеке Росберг, Нельсон Пике, Найджел Мэнселл, Ален Прост, Деймон Хилл, Жак Вильнёв. У Williams были очень красивые машины, вне зависимости от того, какие на них стояли моторы – Cosworth, Honda или Renault.

Возможно, далеко не все в полной мере осознают, что Фрэнк Уильямс давно прикован к инвалидному креслу, но судьба его не согнула. Поэтому его можно считать первым паралимпийским героем!

И, конечно, хотя у его команды удивительная история, без ошибок тоже не обошлось. Достаточно привести один пример: когда за Williams выступал Алекс Дзанарди, отношение к нему было не такое, какого он заслуживал.

Но я всё-таки убеждён, что слишком надолго затянувшийся период упадка Williams начался с трагедии, унесшей жизнь Айртона Сенны. Я знаю, что победы были и после этого, но в жизни порой происходят события, которые не только ранят душу, но и меняют ход истории. Для Формулы 1 Имола-1994 – словно Даллас-1963 для Америки.

Что ж, теперь поглядим, какое влияние на развитие Формулы 1 окажет приход инвестиционного фонда. В футболе это вполне сложившаяся практика, хотя результаты её далеко не однозначны. Поживём – увидим.

А сейчас хочется сказать: «Спасибо, Фрэнк!»