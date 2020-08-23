Марк Уэббер о том, какую роль в его карьере сыграл отец

Все поклонники автоспорта знают, что Марк Уэббер – бывший гонщик Формулы 1, в своё время выступавший за такие команды, как Minardi, Jaguar и Red Bull Racing, и трижды занимавший третье место по итогам сезонов 2010, 2011 и 2013 гг.

Но не всем известно, какую роль в его карьере сыграл отец, Алан Уэббер, и об этом Марк рассказал, общаясь с Дэвидом Култхардом в режиме видео-интервью, которое целиком можно посмотреть на официальном сайте чемпионата.

Марк Уэббер: «Всё началось благодаря моему отцу. Он был страстным поклонником Формулы 1 и вообще гонок на одноместных машинах. Кузовные серии его не особенно привлекали, он называл их “гонками на такси” и считал, что настоящие мужчины должны гонять на формулах. Наверное, ему нравилось, что в них было что-то от боёв гладиаторов.

В молодости он автостопом добирался от нашего городка Квинбеяна до Сиднея, чтобы посмотреть гонки Тасманской серии, в которых выступали Джим Кларк, Джеки Стюарт, Грэм Хилл, Джек Брэбэм и другие герои. И он сыграл ключевую роль в том, что я увлёкся автоспортом и уже в юном возрасте начал гонять на мотоциклах.

У моего отца был магазин по продаже мотоциклов, так что я с детства, лет с пяти-шести, интересовался моторами, вдыхал ароматы бензина, а потом, лет в 12, занялся картингом. Конечно, я тоже увлёкся Формулой 1, смотрел гонки, следил за всеми результатами, особенно в те времена, когда за победы сражались Прост, Пике, Сенна и Мэнселл.

Чтобы смотреть гонки, приходилось рано ложиться спать и ставить будильник на 2 часа ночи, но для меня во всём этом было что-то религиозное. Мы все гонки смотрели вместе с отцом, правда, он всё время дремал! А потом я снова ложился спать, чтобы утром идти в школу.

Потом, когда я уже выступал в Формуле Ford, мы с отцом начали ездить на гонки Формулы 1 в Аделаиду, хотя для этого нужно было провести за рулём 16 часов. И всё-таки, когда у тебя на родине проходит национальный Гран При, это очень важно. Смотреть эти гонки было для меня чем-то вроде лекарства, я чувствовал, что мир Формулы 1 – реален, что в него можно как-то попасть, хотя в те времена переезд из Австралии в Европу ради своей мечты представлялся чем-то совершенно иллюзорным.

Но тот факт, что в нашей стране проходил Гран При, меня вдохновлял и позволял надеяться, что когда-нибудь я смогу хотя бы попытаться осуществить эту безумную идею…»