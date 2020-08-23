Трой Булл – самый молодой сотрудник Haas F1

Команда Haas F1 продолжает знакомить со своими сотрудниками и на этот раз представила болельщикам самого молодого из них – Троя Булла, техника по электронике, который работает с машиной Кевина Магнуссена.

Трой Булл: «Я техник по электронике, отвечаю за машину Кевина Магнуссена. На трассе мне приходится много чем заниматься – всем, что связано с электроникой. В частности, электронным блоком управления (ECU), проводкой, различными её жгутами, которые проходят внутри шасси, всевозможными коннекторами…

Словом, всем, что имеет отношение к электронике, в том числе и достаточно простыми вещами.

Большинство электронных систем мы сами собираем и обслуживаем, что-то ремонтируем, какие-то блоки меняем, если они повреждены в авариях. Мы также отвечаем за правильную работу всех переключателей и кнопок, расположенных на рулевом колесе. Даже системы радиосвязи, которыми пользуются гонщики – это тоже наша забота. Кстати, Кевин и Роман предпочитают разные модели наушников.

В команде есть ещё один техник-электронщик, он работает с машиной Грожана. По ходу каждой из сессий уик-энда мы взаимодействуем с инженерами-системотехниками и выполняем их поручения, если возникают какие-то неполадки. Если они видят по телеметрии, что что-то идёт не так, наша задача – выявить неисправность и ликвидировать её, если она связана с теми или иными электронными устройствами.

До Haas я работал в компании Red Bull Technology, трудился на базе, занимался сборкой, проверкой и наладкой различных систем, в том числе оборудования боксов.

Пожалуй, больше всего в моей работе мне нравится то радостное возбуждение, которое царит в гараже, когда мы готовимся к квалификации или к старту очередной гонки. Если всё складывается удачно и всё нормально работает, это всегда очень приятно! И, конечно, здорово трудиться в такой команде, ведь она для нас – словно большая семья. Кстати, я самый молодой в Haas F1!»