Уэббер: Может, Феттель сожалеет о том, что тогда сделал…

Карьера Марка Уэббера в Формуле 1 запомнилась многим не только его девятью победами и 13-ю поул-позициями; в памяти болельщиков, конечно, осталось несколько ярких эпизодов его принципиального соперничества с Себастьяном Феттелем, его напарником по Red Bull Racing.

Первый такой эпизод произошёл на Гран При Турции 2010 года, когда машины команды столкнулись во время попытки обгона, предпринятой Феттелем в борьбе за лидерство. Уэббер ехал на первой позиции, и казалось, что Red Bull Racing обеспечен победный дубль, но всё закончилось сходом Себастьяна, хотя австралиец всё-таки смог подняться на подиум.

Но кульминацией их противостояния стал другой эпизод, произошедший на Гран При Малайзии 2013 года. В историю он вошёл как Multi 21– это кодовый сигнал, который команда подала гонщикам, и он означал, что гонщики не должны меняться позициям. Однако Феттель в нарушение всех инструкций неожиданно опередил Марка и выиграл гонку. Австралиец до сих пор сожалеет, что тогда не попытался взять реванш.

«Я лидировал в гонке, и если быть до конца откровенным, то Себастьян не должен был оказаться позади меня, этому не способствовали ни решения, которые принимались на более ранних стадиях гонки, ни тот факт, что по ходу Гран При он какое-то время ехал позади Льюиса Хэмилтона, – вспоминал Уэббер. – Больше всего я сожалею, что не переключил двигатель на режим повышенной мощности, когда он начал меня атаковать. А надо было…

Но как-то на уровне инстинктов подумалось, что мы просто должны довести гонку до конца, ведь до финиша оставалось буквально несколько кругов, а если мы начнём бороться друг с другом, то это приведёт к повышенному износу техники. Ведь было же понятно, что тот Гран При обязательно надо довести до конца.

Кто знает, может быть, в глубине души и Себастьян до сих пор сожалеет о том, что он тогда сделал? Может быть, и нет, я не уверен. Но, если честно, я в каких-то ситуациях тоже не был ангелом…»