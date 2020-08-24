Фернандо Алонсо: В Индианаполисе мне не хватило опыта

С третьей попытки Фернандо Алонсо смог финишировать в знаменитой гонке «500 миль Индианаполиса», однако результат оказался не таким, на какой рассчитывал испанец – 21-е место. Фернандо признал, что ему пока не хватает опыта для борьбы за победу в Индианаполисе.

Фернандо Алонсо: «Мы хотели побороться за победу, но машине не хватило скорости, а мне – необходимого опыта. У нас был шанс побороться за первую десятку, но не повезло из-за проблем со сцеплением. Двести кругов гонки получились напряжёнными, но я получил удовольствие от каждой секунды, проведённой за рулём.

Гонка получилась богатой на события, ни на одном из кругов не было возможности расслабиться. С самого старта возникли проблемы с балансом, из-за чего у машины проявлялась сильная избыточная поворачиваемость. Мы попробовали скорректировать баланс на пит-стопах – изменяли настройки переднего антикрыла и регулировали шины – и поведение машины улучшилось.

В районе 110 круга я занимал 15-ю позицию – к этому мы и стремились. Половина гонки ушла на то, чтобы подняться с 26-го на 15-е место, но после возникла проблема со сцеплением, и мы не знали, как её решить. Фактически я финишировал с неработающим сцеплением, поэтому каждый раз после пит-стопа механикам приходилось толкать машину.

Из-за этих проблем мы проиграли круг и не смогли добиться большего. Я рад, что смог пересечь финишную линию и записать себе в актив финиш в Инди-500 – это позитивно. К минусам можно отнести проблемы со сцеплением, возникшие в тот момент, когда мы были очень быстры.

Тем не менее, пилотировать одну из этих машин – настоящая привилегия. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Спасибо гонщикам, командам, спонсорам, IndyCar, прессе и болельщикам. Инди-500 – самая сумасшедшая гонка в мире».