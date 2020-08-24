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Автоспорт

Indy 500: Алонсо помешали проблемы со сцеплением

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В минувший уик-энд Фернандо Алонсо в третий раз участвовал в «500 миль Индианаполиса» и впервые добрался до финиша, закончив гонку 21-м. Добиться большего помешали проблемы со сцеплением, возникшие на середине дистанции.

Фернандо Алонсо: «Когда я добрался до середины пелотона, вышло из строя сцепление, так что после каждого пит-стопа нам приходилось стартовать вручную – механики толкали машину как в прежние времена. Но я всё равно доволен тем, что смог финишировать. Спасибо, Инди!»

Источник:www.f1news.ru
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