Indy 500: Алонсо помешали проблемы со сцеплением

В минувший уик-энд Фернандо Алонсо в третий раз участвовал в «500 миль Индианаполиса» и впервые добрался до финиша, закончив гонку 21-м. Добиться большего помешали проблемы со сцеплением, возникшие на середине дистанции.

Фернандо Алонсо: «Когда я добрался до середины пелотона, вышло из строя сцепление, так что после каждого пит-стопа нам приходилось стартовать вручную – механики толкали машину как в прежние времена. Но я всё равно доволен тем, что смог финишировать. Спасибо, Инди!»