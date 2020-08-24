Изола: У трассы в Спа особая история

В прошлом году гонку в Спа почти все проехали с одним пит-стопом, но тогда использовались более жесткие шины – составы С1, С2 и С3. На этой неделе в Pirelli привезут более мягкие – С2, С3 и С4, да и погода будет переменчивой, так что пит-стопов наверняка будет больше.

Марио Изола, Pirelli: «У трассы в Спа особая история. Это автодром старой школы с перепадами высот и другими вызовами, которые так нравятся гонщикам. В этом сезоне мы предложим им на шаг более мягкие составы, чем год назад, хотя скорость машин в этот уик-энд должна быть ещё выше, чем в гонках в начале сезона.

Этап в Спа – один из немногих в этом году, не изменивших сроки проведения. У команд достаточно данных о работе машин в этом время года на бельгийской трассе, но предсказать погоду в этот уик-энд невозможно. Команды и гонщики, которые в такой ситуации адаптируются лучше, получат преимущество.

Одно из отличий – на этот раз перед Гран При Бельгии не проводилась гонка «24 часа Спа». Интересно, как это повлияет на сцепление с асфальтом, хотя обычно слой резины на покрытии быстро смывается дождём.

Уверен, в этот уик-энд мы будем вспоминать погибшего год назад Антуана Юбера, чтобы воздать должное его памяти».