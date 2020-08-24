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Автоспорт

Кими Райкконен: Для Робина картинг – только развлечение

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Кими Райкконен неоднократно публиковал в социальных сетях снимки, как его сын Робин с азартом осваивает картинг. По словам Кими, что для него это лучший способ весело провести время с сыном.

«Нам обоим это нравится, поэтому я не приезжаю на трассу с секундомером, – рассказал Кими в эфире Sport1. – Я позволяю ему пилотировать так, как ему нравится – никакого прессинга, это просто развлечение. Конечно, если через несколько лет Робин захочет всерьёз участвовать в гонках, то это всё поменяет, но сейчас же нам просто нравится весело проводить время».

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Отвечая на вопрос, почему в Финляндии много известных гонщиков, Кими отметил: «Автоспорт, особенно ралли, очень популярен в Финляндии. Кроме того, у многих в юном возрасте появляется возможность практиковаться в вождении машины. В сельской местности уже в десятилетнем возрасте можно сесть за руль и кататься по окрестностям, поскольку тебя никто не поймает. В результате финны с детства учатся водить машину.

Сейчас гораздо легче водить, поскольку большинство машин оборудованы автоматической коробкой передач. Когда я начинал водить, мне приходилось переключать передачи. У Робина такой необходимости уже нет».

Источник:www.f1news.ru
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