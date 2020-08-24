Ландо Норрис: В Спа много возможностей для обгонов

Накануне Гран При Бельгии в McLaren говорили о плотной борьбе в середине пелотона и вспоминали Антуана Юбера, трагически погибшего в прошлом году в Спа.

Ландо Норрис: «Я всегда с нетерпением жду Гран При Бельгии. Спа – одна из моих любимых трасс в Формуле 1, на которой интересно пилотировать. Трасса быстрая и плавная, на ней много возможностей для обгонов – заметный контраст с испанской трассой.

В прошлом году я хорошо проводил гонку вплоть до того момента, пока на последнем круге не возникли технические проблемы. Я жду возможности вернуться на трассу и закончить дело.

Предстоящая гонка – вторая домашняя для меня, учитывая моё двойное британо-бельгийское гражданство и тот факт, что семья живёт в Бельгии. В этот уик-энд у меня будет особый дизайн шлема, так что не пропустите его анонс перед пятницей.

В этот уик-энд мы будем вспоминать Антуана Юбера, который трагически погиб в Спа в прошлом году. Всё гоночное сообщество было шокировано и опечалено произошедшим. В этом году мы будем думать о нём во время гонок».

Карлос Сайнс: «После второй в этом сезоне серии строенных этапов у нас было несколько дней для отдыха и подготовки к следующим гонкам. Следующая трасса в Спа – одна их моих любимых в календаре. Зная особенности машины этого года, я надеюсь, что мы сильно проведём уик-энд. Мы должны использовать всю ту позитивную энергию, полученную в Испании, ведь борьба в чемпионате очень плотная, и мы не должны терять очки.

В Спа мы будем вспоминать Антуана Юбера, трагически погибшего в прошлом году. Он был потрясающим молодым талантом, который ушёл от нас слишком рано. Мы всегда помним о нём».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «На прошлой неделе у нас не было гонок. Для команды и гонщиков это была возможность отдохнуть и набраться сил. Теперь мы готовы к ещё одной европейской серии строенных этапов.

Первая остановка – в Бельгии на захватывающей исторической трассе. Мы хорошо выступали на первых этапах сезона, но знаем, какая плотная борьба в Кубке конструкторов – места с третьего по шестое разделяют всего несколько очков. Надёжность, принятие правильных решений в гонках и максимальное раскрытие потенциала машины – критически важны в этой борьбе.

Я повторюсь за своими гонщиками и скажу, что в этот уик-энд мы вспоминаем Антуана Юбера, погибшего год назад во время Гран При Бельгии. Мысленно мы с его семьей и друзьями, и мы желаем выздоровления Хуану-Мануэлю Корреа».