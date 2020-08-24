В Racing Point готовят новинки к Монце

На Гран При Италии, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Монце, Racing Point привезёт несколько технических новинок. По словам руководителя команды Отмара Сафнауэра, это последнее крупное обновление в нынешнем сезоне.

«У нас запланировано ещё одно обновление машины, – приводит слова Отмара Сафнауэра Racefans. – Скорее всего, мы привезём новинки в Монцу. На этом программа модернизации этой машины завершится.

Уверен, из-за этого другие команды средней группы сократят отставание, а на некоторых трассах окажутся даже быстрее нас. Это вызывает беспокойство, но нам пришлось пойти на компромисс, принимая во внимание подготовку к следующему сезону».