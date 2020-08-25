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Автоспорт

Ф3: Макс Фьютрелл и Hitech GP прекратили сотрудничество

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За несколько дней до старта седьмого этапа Формулы 3 в Бельгии, команда Hitech GP объявила о прекращении сотрудничества с Максом Фьютреллом.

В команде не назвали причину, а также имя гонщика, который заменит Фьютрелла, пообещав сделать объявление в ближайшее время. Интересно, что на прошлой неделе изменения в составе произошли в другой команде Формулы 3 – из Charouz Racing ушёл Давид Шумахер. Не исключено, что именно немец займёт вакансию в Hitech GP.

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В нынешнем сезоне лучшим результатом участника гоночной Академии Renault Макса Фьютрелла стало седьмое место в воскресной гонке на втором этапе чемпионата в Шпильберге. После этого британец не зарабатывал очки.

Источник:www.f1news.ru
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