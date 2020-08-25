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Автоспорт

Флавио Бриаторе заболел коронавирусом

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В марте, когда Европу настигла эпидемия Covid-19, Флавио Бриаторе заявил, что ещё в декабре прошлого года переболел коронавирусом. Тогда бывший руководитель команды Renault сам поставил себе диагноз по косвенным симптомам, но на этот раз всё серьёзно – Флавио госпитализирован в миланскую клинику Сан-Рафаэль с подтверждённым коронавирусом.

Состояние Бриаторе оценивается как тяжёлое, но, как сообщает итальянское издание L’Espresso, он не в реанимации.

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Уже существует несколько версий, где Бриаторе мог заразиться Covid-19. Одна из них указывает на его ночной клуб в Порто-Черво, у шестидесяти сотрудников которого выявлен коронавирус.

Согласно второй версии, Флавио мог заразиться на благотворительном футбольном матче, у одного из участников которого, сербского тренера футбольного клуба «Болонья» Синиши Михайловича, также был диагностирован Covid-19.

Источник:www.f1news.ru
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