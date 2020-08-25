Гран При Бельгии: Расписание пресс-конференций

На Гран При Бельгии FIA повторит формат официальных пресс-конференций в условиях «закрытых» этапов. Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей. Сначала на вопросы ответят Гюнтер Штайнер (Haas), Тойохару Танабе (Honda) и Кристиан Хорнер (Red Bull Racing). Затем их сменят Фредерик Вассёр (Alfa Romeo), Франц Тост (AlphaTauri) и Клэр Уильямс (Williams).

Субботняя и воскресная пресс-конференции посвящены лучшей тройке по итогам дня. Переводы мы опубликуем на F1News.ru.