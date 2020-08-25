Вторник, 25 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортГран При Бельгии: Расписание пресс-конференций
Автоспорт

Гран При Бельгии: Расписание пресс-конференций

AdminНет комментариев
Добавлено

На Гран При Бельгии FIA повторит формат официальных пресс-конференций в условиях «закрытых» этапов. Вновь все пресс-конференции будут виртуальными и вновь в четверг на вопросы по очереди ответят гонщики всех десяти команд.

В пятницу перед камерой в пресс-центре соберутся две тройки руководителей. Сначала на вопросы ответят Гюнтер Штайнер (Haas), Тойохару Танабе (Honda) и Кристиан Хорнер (Red Bull Racing). Затем их сменят Фредерик Вассёр (Alfa Romeo), Франц Тост (AlphaTauri) и Клэр Уильямс (Williams).

Читайте также:  Сергей Сироткин о своём будущем и Роберте Кубице...

Субботняя и воскресная пресс-конференции посвящены лучшей тройке по итогам дня. Переводы мы опубликуем на F1News.ru.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Флавио Бриаторе заболел коронавирусом

Подтверждены ещё четыре этапа, включая турецкий

Гюнтер Штайнер: Haas F1 остаётся в Формуле 1

В Португалии готовы принять 50000 зрителей на Гран При

В McLaren довольны прогрессом на пит-стопах

Закрыть